ЛНР: украинские делегаты могли "получить инструкции" от Запада в Польше

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что украинцы могли так долго "добираться" до Белоруссии, где состоятся переговоры с РФ, из-за возможного получения "инструкций" с Запада.

По его мнению, то что делегация из Незалежной поехала через Польшу, вызывает большие вопросы. К тому же все заминки на пути в Белоруссию, они объяснили "проблемами логистики".

"Якобы из опасений за собственную жизнь переговорщики от Киева отправились в Гомель через территорию Польши. При этом безопасность, похоже, здесь притянута за уши. Не исключаю, что в Польше переговорщики получали последние инструкции от американцев, но, скорее всего, от англичан", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул Мирошник, вряд ли эти "инструкции" направлены на урегулирование конфликта, который так долго "раздували".

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