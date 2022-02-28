Турция рассмотрит требование Украины о закрытии проливов для кораблей РФ

28 февраля президентом Турции Тайипом Эрдоганом вместе с кабмином страны будет рассмотрено требование Украины по поводу закрытия черноморских проливов для военных кораблей РФ.

"Украина требует от Анкары закрыть проливы для российских военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтрё. Ожидается, что эта просьба будет обсуждена на заседании", — сообщил телеканал NTV.

Как сообщает РИА Новости, в рамках заседания турецкого Кабмина под председательством Эрдогана, которое состоится 28 февраля, будут обсуждаться дальнейшие действия Турции в связи с событиями на Украине.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский уже написал в Twitter о том, что российским кораблям будет запрещено проходить через проливы Чёрного моря, но не уточнил при этом, что решила по этому поводу Турция. А по сообщению береговой безопасности Стамбула, никаких распоряжений им пока не поступало, и российские корабли могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы наряду с остальными.

По мнению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, закрытие проливов для российских кораблей возможно, однако в этом случае им будет разрешено вернуться на свою базу.

Согласно конвенции Монтрё, торговые суда могут свободно проходить через проливы Чёрного моря и в мирное, и в военное время, но время пребывания в акватории для разных кораблей будет различаться. Отмечается, что у Турции есть полномочия ограничения или запрета военных кораблей через проливы Чёрного моря во время ЧС.

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