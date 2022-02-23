Посол Украины Боднар: России нужно перекрыть черноморские проливы

По мнению украинского посла в Турции Василия Боднара, Киеву стоит обратиться к Турции с просьбой перекрыть доступ к черноморским проливам для российских судов, если будет иметь место "масштабное вторжение РФ" на Украину.

"Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины — когда война станет не только де-факто, но и де-юре — мы попросим правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора", — сообщил посол, которого цитирует РИА Новости.

Боднар утверждает, что Киев активно прорабатывает возможные меры реагирования на военные действия со стороны РФ, "начиная от методов консультации между сторонами, вплоть до создания общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе".

Прохождение судами черноморских проливов Дарданеллы и Босфор регулируется конвенцией Монтрё, которая гарантирует свободное прохождение для всех судов через эти проливы и в мирные периоды, и во время войны. Однако для кораблей нечерноморских государств есть определённые ограничения, касающиеся класса судна и его срока нахождения в акватории.

Ситуация в Донбассе в последние дни является напряжённой. Представители ДНР и ЛНР заявляют о многочисленных обстрелах украинскими ВСУ своих позиций, в том числе с применением запрещённого оружия. Женщинам и детям предложено эвакуироваться в Россию, а для мужчин объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, 22 февраля были подписаны и ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса.

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