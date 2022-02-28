ЦИК Белоруссии подвёл итоги референдума по конституции

По предварительным данным, в ходе референдума проголосовали 78% граждан от общего заявленного числа. Как сообщил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, поддержали такое решение 65,15% граждан.

Карпенко подчеркнул, что таким образом, решение будет принято.

"За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесённых в списки для голосования. Против — 10,07%", — цитирует главу ЦИК РИА Новости.

Всего же в списках на участие в референдуме было заявлено 6 815 667 граждан Белоруссии. Согласно закону, принятие поправок в конституцию страны было бы возможно уже после 50% "за".

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