Лукашенко — Зеленскому: "Закрылся бы и молчал, еврей по национальности"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского.

"Он 41-ый год в пример приводит. Слушай, закрылся бы и молчал. Еврей по национальности. Сколько белорусов погибли, защищая евреев на Украине и в Беларуси. А что он думает, мы Хатынь забыли? Про 41-ый, 45-ый говорить нечего", — приводит выступление Лукашенко белорусское информационное агентство АТН.

Заявление прозвучало после голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию РБ.

По словам белорусского президента, в случае начала настоящей войны Зеленского не спасёт никакой бункер — ни американский, ни какой-то другой.

В субботу, 26 февраля Киев отказался от переговоров с Москвой. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал неприемлемыми условия, которые предлагает Россия.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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