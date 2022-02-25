Лукашенко назвал причину происходящего на Украине

По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, причина того, что сегодня происходит на Украине — это её руководство. Слова лидера Белоруссии передаёт агентство "БелТА".

"Что касается действий, которые в нашей родной Украине… Ну что ж, народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, — это руководство Украины", — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, ещё в советские времена на Украине наблюдался "тот национализм, который был несопоставим с белорусами", а остальное доделали политики.

"Одна из причин конфликта в Украине в том, что людям начали запрещать разговаривать на том языке, на котором они хотели", — считает Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии предложил главам РФ и Украины организовать в Минске переговоры, которые могли бы предотвратить полномасштабный конфликт.

24 февраля Владимиром Путиным была начата спецоперация на Украине после того, как к РФ обратились с просьбой о помощи главы ДНР и ЛНР.

В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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