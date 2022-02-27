Володин: Зеленский может потерять Украину из-за нежелания вести переговоры с РФ

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского садиться за стол переговоров с РФ может обернуться для него потерей страны, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, 27 февраля Москва предложила Киеву провести переговоры в белорусском городе Гомеле, однако украинский лидер высказался против этого.

Володин подчеркнул, что в сложившейся в настоящее время ситуации Зеленскому стоило бы в интересах граждан Украины использовать любой шанс для переговоров, однако вместо этого он "ищет отговорки".

Спикер Госдумы напомнил, что отказ Зеленского от переговоров с ДНР и ЛНР уже привёл к тому, что жители этих республик обратились к РФ с просьбой о признании их суверенитета.

"Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину", — написал Володин в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для участия в переговорах с Украиной. Однако президент Зеленский счёл невозможным проведение переговоров в Белоруссии из-за осуществляющихся с её территории агрессивных действий против Украины.

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