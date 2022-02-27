Минобороны: в Харьковской области задержан 471 военнослужащий ВСУ

В Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

По его словам, задержан 471 украинский военнослужащий. После оформления необходимых документов они смогут отправиться к своим семьям.

Также в Минобороны добавили, что военные из ВСУ стали массово отказываться от участия в боевых действиях и воссоединяться с родными.

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Путин выступил с обращением к нации. Он сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул: вся ответственность за возможное кровопролитие будет на действующем руководстве Украины.

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