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Автор Игорь Рябов

У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире

Мир

Магазин автомата выпал у военнослужащего украинской армии, который стоял позади экс-президента Украины Петра Порошенко, пока тот выступал перед британскими журналистами.

Инцидент произошёл в прямом эфире телеканала Sky News. Пока Порошенко исторгал угрозы в адрес России и рассказывал о силе украинской армии, стоявший позади экс-президента Украины военнослужащий потерял магазин с патронами.

Услышав звук, Порошенко, обернулся на военного и продолжил речь. Ролик опубликовало РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной демилитаризацию и денацификацию Украины. Российский лидер назвал спецоперацию вынужденной мерой, потому что Москве не оставили шансов поступить иначе — попытки разрешить ситуацию дипломатическим путём не привели ни к чему.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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