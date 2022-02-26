В офисе Зеленского ответили, почему Украина отказалась от переговоров с РФ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали причину отказа Киева от переговоров с Москвой. Нас не удовлетворяют условия, заявил советник главы офиса Алексей Арестович.

"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", — передаёт Страна.ua его слова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Кремлём.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить военную спецоперацию на территории Украины в ожидании переговоров, однако Киев отказался от этого, и продвижение ВС РФ продолжилось.

В четверг, 24 февраля, Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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