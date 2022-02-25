Песков: взяв паузу из-за переговоров, Киев развёртывает системы залпового огня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Украина передумала насчёт переговоров с Россией в Минске и потребовала организовать встречу делегаций в Варшаве, а затем ушла со связи. И сейчас пауза сопровождается развёртыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, добавил он.

"Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чём говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил согласие отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с украинской стороной. Он уточнил, что в составе делегации будут представители Кремля, МИД РФ и Минобороны страны.

В Госдуме заявили, что Украина должна сложить оружие, чтобы переговоры с Россией состоялись. Такое мнение выразил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

В четверг, 24 февраля, Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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