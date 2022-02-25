Путин согласился на переговоры с Зеленским

По сообщению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, лидер РФ Владимир Путин выразил согласие отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с украинской стороной.

Песков уточнил, что в составе делегации будут представители Кремля, МИД РФ и Минобороны страны.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Утром 24 февраля главой РФ Владимиром Путиным было объявлено о спецоперации по демилитаризации Украины, которую президент назвал вынужденной мерой. На такой шаг лидер государства был вынужден пойти после того, как власти республик Донбасса обратились к нему, прося о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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