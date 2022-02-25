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Автор Елена Федорова

В Госдуме заявили, что для переговоров с РФ Украина должна сложить оружие

Мир

Украина должна сложить оружие, чтобы переговоры с Россией состоялись, заявил депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

В Госдуме заявили, что для переговоров с РФ Украина должна сложить оружие

"Сегодня неизбежно появилось желание и у (Владимира) Зеленского сесть за стол переговоров, и у некоторых депутатов Рады. Это зависит от серьёзного обстоятельства — специальная военная операция уже началась, надо дать команду сложить оружие вооружённым силам Украины. И после этого, конечно, всё возможно", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин выразил согласие отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с украинской стороной. Он уточнил, что в составе делегации будут представители Кремля, МИД РФ и Минобороны страны.

Обвинив Запад в том, что он оставил Украину лицом к лицу с Москвой, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится вести переговоры о прекращении российского "вторжения", но для этого ему понадобятся гарантии безопасности.

В четверг, 24 февраля, Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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Политолог: «За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях»
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия госдума украина владимир путин владимир зеленский
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