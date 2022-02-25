Украина никогда не капитулирует перед Россией, заявил посол Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинские власти готовы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако речь не идёт о капитуляции.

Несмотря на то, что Украина 24 февраля разорвала дипломатические отношения с Россией, украинские власти хотят "прекратить это безумие", отметил Мельник.

"Речь идёт не о том, чтобы мы сейчас… капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия Путина. Этого не произойдет никогда", — сказал посол в эфире телеканала N24.

Он отметил, что невозможно военными действиями принудить украинцев к тому, чего они не хотят.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитие. Российский лидер выразил согласие отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с украинской стороной.

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