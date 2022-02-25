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Автор Евгения Васильева

Спецназ ФРГ вывез из Киева удивлённого происходящим директора разведки Германии

Мир

Глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль действовал на Украине в момент спецоперации Москвы. Нынешняя обстановка в стране оказалась для мужчины сюрпризом.

Как написали в Focus, немецкий разведчик не смог эвакуироваться с остальными гражданами Германии, поэтому его спасали спецназовцы. Каль планировал посетить Польшу.

"После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел федеральной полиции по личной охране за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи по суше", — рассказали журналисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине. Как отметил российский лидер, данная военная миссия является вынужденной.

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Экстренное видеообращение Владимира Путина к россиянам
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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