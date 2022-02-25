EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Ищенко объяснил, когда может закончиться спецоперация на Украине

Политика

Россия должна была планировать очень короткую операцию. И завершиться она должна весьма скоро. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в интервью на канале Украина.ру.

Ищенко объяснил, когда может закончиться спецоперация на Украине

По словам эксперта, об этом говорит её конфигурация с двумя концентрическими окружениями основных частей ВСУ в Донбассе и резервов в районе Киева.

С точки зрения аналитика, пока всё идёт в нормальном темпе. Но если украинская армия решит сопротивляться упорнее и не побежит со своих позиций, это задержит продвижение российских войск в некоторых направлениях, но обречёт её на два котла. И, как только они захлопнутся, вариантов у военных Украины будет два: сдаваться или умирать.

Политолог напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что оккупация Украины не предвидится. И в это охотно верится, так как у России не хватит средств на содержание этой территории, заметил Ищенко.

Всё должно закончиться достаточно быстро, потому что если каким-то образом эту кампанию удастся затянуть в интересах Запада, то сам факт этого будет очень сильным ударом для России, считает эксперт.

Он пояснил, что сегодня российская армия имеет репутацию первой в мире. И если она будет возиться несколько недель, а то и пару месяцев с "вооружённым сбродом", то это резко снизит её авторитет. А чем выше у армии авторитет, тем реже её приходится использовать, заключил собеседник канала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Когда падёт Киев? Ищенко об итогах спецоперации на Украине
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы киев россия украина донбасс владимир путин ростислав ищенко
Sberbank
Новости
Путин призвал украинских военных отстранить от власти в Киеве нацистов
Ищенко объяснил, когда может закончиться спецоперация на Украине
Финляндия выступила против участия РФ в "Евровидении": "Напала на ценности"
Спасён российский экипаж с танкера, который подвергся обстрелу в Чёрном море
Симоньян обратилась "к нашим, которые не понимают": "Думаете, мы любим войну?"
Психолог о подростках на проукраинских митингах: детьми легко манипулировать
Вирусолог оценил разрешение Минздрава РФ прививаться просроченной вакциной
Вильфанд рассказал, когда в Москве ждать весну
Ветеран войны рассказал об обиде за происходящее между Россией и Украиной
Путин и Лавров попадут в санкционный список ЕС
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Юрий Носовский "Пистолет вместо атомной бомбы": украинские политики пугают "агрессоров" раздачей оружия населению Юрий Носовский Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Последние материалы
Спасён российский экипаж с танкера, который подвергся обстрелу в Чёрном море
Симоньян обратилась "к нашим, которые не понимают": "Думаете, мы любим войну?"
Психолог о подростках на проукраинских митингах: детьми легко манипулировать
Вирусолог оценил разрешение Минздрава РФ прививаться просроченной вакциной
Вильфанд рассказал, когда в Москве ждать весну
Ветеран войны рассказал об обиде за происходящее между Россией и Украиной
Путин и Лавров попадут в санкционный список ЕС
В Госдуме заявили, что для переговоров с РФ Украина должна сложить оружие
Инцидент с барием стал крупнейшим происшествием в медсфере Петербурга
Кадыров заявил о готовности отправить 70 тысяч чеченцев на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников