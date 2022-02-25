Ищенко объяснил, когда может закончиться спецоперация на Украине

Россия должна была планировать очень короткую операцию. И завершиться она должна весьма скоро. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в интервью на канале Украина.ру.

По словам эксперта, об этом говорит её конфигурация с двумя концентрическими окружениями основных частей ВСУ в Донбассе и резервов в районе Киева.

С точки зрения аналитика, пока всё идёт в нормальном темпе. Но если украинская армия решит сопротивляться упорнее и не побежит со своих позиций, это задержит продвижение российских войск в некоторых направлениях, но обречёт её на два котла. И, как только они захлопнутся, вариантов у военных Украины будет два: сдаваться или умирать.

Политолог напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что оккупация Украины не предвидится. И в это охотно верится, так как у России не хватит средств на содержание этой территории, заметил Ищенко.

Всё должно закончиться достаточно быстро, потому что если каким-то образом эту кампанию удастся затянуть в интересах Запада, то сам факт этого будет очень сильным ударом для России, считает эксперт.

Он пояснил, что сегодня российская армия имеет репутацию первой в мире. И если она будет возиться несколько недель, а то и пару месяцев с "вооружённым сбродом", то это резко снизит её авторитет. А чем выше у армии авторитет, тем реже её приходится использовать, заключил собеседник канала.

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