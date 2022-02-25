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Автор Владимир Васютченко

В Минобороны РФ заявили о "стремительном" продвижении сил ЛДНР вглубь Украины

Мир

Бойцы ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС РФ осуществили успешное наступление на позиции украинских военных. Об этом в ходе брифинга 25 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ заявили о "стремительном" продвижении сил ЛДНР вглубь Украины

"Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", — заявил представитель российского военного ведомства.

По словам Конашенкова, бойцы ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи, где им противостояли украинские националистические батальоны.

Представитель Минобороны отметил, что украинские военные в боевых действиях преимущественно не участвовали.

"Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов", — сообщил Конашенков.

Ранее РФ признала независимость ЛНР и ДНР. С обеими республиками были заключены договоры о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны. В минувший четверг, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в связи с обострением обстановки в Донбассе.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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