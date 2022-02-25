В Кремле отреагировали на слова Зеленского о нейтральном статусе Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать с РФ нейтральный статус государства.

Пресс-секретарь российского лидера назвал такое решение Киева "движением в сторону позитива", передаёт РИА Новости.

"Скорее всего, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать, больше ничего не могу сказать", — подчеркнул Песков.

Ранее журналисты украинского информагентства УНИАН в своём Telegram-канале сообщили со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка, что Киев готов к диалогу с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. Во время очередного обращения к нации Зеленский также заявлял о важности переговоров для предотвращения конфликтной ситуации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом он призвал военных ВСУ сдавать оружие, чтобы получить возможность беспрепятственно воссоединиться со своими семьями.

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