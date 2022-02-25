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Автор Евгения Васильева

Зеленский пообещал остаться в Киеве и "показать стойкость украинского народа"

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский не покинет Киев. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа", — объяснил советник в ходе брифинга, который транслировали в эфире телеканала "Рада".

Вместе с этим Подоляк назвал "абсолютно контролируемой" ситуацию на Украине. По словам политика, важнейшие объекты инфраструктуры страны находятся под защитой ВСУ.

Ранее глава России Владимир Путин объявил начало военной миссии в ЛДНР и на Украине. Как подчёркивал президент, данная мера является вынужденной, необходимой для демилитаризации и денацификации страны.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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