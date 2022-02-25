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Автор Николай Ткаченко

Россияне не поверили Зеленскому, предложившему вернуться на путь к миру

Политика

В одном из своих видеообращений украинский президент Владимир Зеленский предложил вернуться на "путь к миру", заметив, что путь войны выбрала не Украина. Цитату из Telegram-канала Зеленского привело издание РИА Новости.

Россияне не поверили Зеленскому, предложившему вернуться на путь к миру

Призыв главы Украины не оставил равнодушными читателей, которые высказали своё отношение к этому в комментариях к материалу. Большинство сошлись на том, что доверять киевскому режиму нельзя.

"Знаем мы ваш путь, только российские войска отойдут на 5 метров, Донбасс вместе с мирными жителями опять начнут уничтожать. И опять всё будет как было, рассказы как вы Россию уничтожите, что Россия убежала, испугавшись Зеленского и санкций. С Порошенко уже это проходили всё", — написал один из комментаторов.

"Как можно им верить. В 2014 они подписали Минские соглашения, но ни разу их не исполнили", — добавил другой.

"Рано ещё возвращаться на путь мира это у них от страха, а чего со страху не пообещаешь. Да и надо вернуть то, что Украине не принадлежит", — заметил третий.

"Отличная идея! Но для её реализации, надо ещё что-то сделать! Намекаю, если вы хотите мирного процесса, значит, надо прекратить военные действия… Так, господин юморист? И хватит шутить. Это жизни ваших сограждан! За это тоже придется отвечать!" — заключил четвёртый комментатор.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
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