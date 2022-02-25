Зеленский пропустил запланированный разговор с итальянским премьером

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен был ответить на запланированный телефонный звонок полтора часа назад, однако этого не случилось. Также итальянский политик напомнил: президент называл целью российского вторжения устранение главы страны и его семьи.

"Сегодня утром он (Зеленский. — Прим. ред.) нашёл меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9.30 (11.30 по московскому времени. — Прим. ред.), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен", — сказал премьер, слова которого приводит РИА Новости.

Также он подчеркнул: во время заседания Европейского Совета лидер Украины сказал, что у страны "больше нет времени". По мнению Зеленского, Москва хочет избавиться от него, отметил Драги.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что украинский руководитель отказался от эвакуации из Киева, чтобы продемонстрировать "стойкость народа". Вместе с этим власти указали на "абсолютную контролируемость" ситуации в стране.

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