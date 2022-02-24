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Автор Елена Федорова

Джонсон заявил, что Британия готова дать убежище Зеленскому

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство готово предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому и его правительству убежище, если в этом будет необходимость.

Джонсон заявил, что Британия готова дать убежище Зеленскому

"Конечно, мы окажем всяческую поддержку — логистически и другими способами, как Британия всегда помогала правительствам в изгнании… Во время сегодняшнего разговора с президентом Зеленским я сказал, что возможно будет необходимо найти безопасное место для него и кабинета", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 5.00 ракетных обстрелах военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

Зеленский на фоне серьёзного обострения конфликта рассказал о "жёстких санкциях" против РФ, которые он обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в том числе отключение России от SWIFT, а также бесполётную зону над Украиной.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
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