Политолог Безпалько: Запад ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько заявил, что Запад ожидает, когда украинский лидер Владимир Зеленский станет президентом в изгнании.

По его мнению, именно поэтому Зеленскому в последнее время постоянно предлагают сделать выбор в пользу эмиграции, передаёт РИА Новости.

"Думаю, Запад не верит в Украину, в её военный и политический потенциал, скорее всего, ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", — сказал Безпалько.

Он также добавил, что оборонный потенциал Украины вскоре и вовсе закончится. Как отметил политолог, в этом случае действующий глава государства, вероятно, "просто сбежит" из страны.

Безпалько подчеркнул: Зеленскому предлагают убежище, чтобы он мог работать из Лондона.

"Это напоминает ряд правительств в изгнании после и во время Второй мировой войны", — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонс заявил о готовности предоставить Зеленскому убежище, если в этом есть необходимость.

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