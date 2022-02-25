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Автор Юлия Миленина

Политолог Безпалько: Запад ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании

Мир

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько заявил, что Запад ожидает, когда украинский лидер Владимир Зеленский станет президентом в изгнании.

Политолог Безпалько: Запад ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании

По его мнению, именно поэтому Зеленскому в последнее время постоянно предлагают сделать выбор в пользу эмиграции, передаёт РИА Новости.

"Думаю, Запад не верит в Украину, в её военный и политический потенциал, скорее всего, ожидает, что Зеленский будет президентом в изгнании", — сказал Безпалько.

Он также добавил, что оборонный потенциал Украины вскоре и вовсе закончится. Как отметил политолог, в этом случае действующий глава государства, вероятно, "просто сбежит" из страны.

Безпалько подчеркнул: Зеленскому предлагают убежище, чтобы он мог работать из Лондона.

"Это напоминает ряд правительств в изгнании после и во время Второй мировой войны", — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонс заявил о готовности предоставить Зеленскому убежище, если в этом есть необходимость.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина богдан безпалько владимир зеленский
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