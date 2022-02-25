Зеленский обратился за военной помощью и санкциями к "Бухарестской девятке"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к "Бухарестской девятке" с просьбой предоставить стране военную помощь и принять новые санкции в отношении России.

В своём Twitter-аккаунте глава государства призвал международное сообщество совместными усилиями заставить РФ пойти на диалог.

"Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, оказания давления. Совместно нужно посадить Россию за стол переговоров", — написал Зеленский.

Также он добавил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции.

Ранее во время обращения к нации Зеленский сообщил, что Москва и Киев рано или поздно начнут переговоры о прекращении вооружённого конфликта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о старте специальной военной операции в Донбассе по просьбе руководителей ДНР и ЛНР. Он пояснил гражданам страны, что обстоятельства требуют незамедлительных действий.

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