Сенатор от Крыма Цеков: нынешних политиков на Украине сменит новая власть

Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков заявил, что нынешние украинские политики "уйдут в небытие", после чего их сменит другое руководство, которое будет служить народу.

По его словам, власти РФ не собираются оккупировать Украину, она останется суверенным государством. В интервью РИА Новости политик спрогнозировал, что после военной спецоперации РФ в Киеве появится новая власть.

"Эта власть будет служить своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, прежде всего, США", — сказал Цеков.

Как отметил сенатор от Крыма, новые украинские политики начнут понимать, что Украина должна оставаться внеблоковым нейтральным государством. В таких условиях, убеждён Цеков, Киев сможет строить дружеские отношения с Москвой.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по просьбе руководителей ЛНР и ДНР.

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