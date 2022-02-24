Украина сдала позиции на черноморском острове Змеиный в Одесской области

Инфраструктура острова Змеиный в Одесской области в результате боёв была уничтожена.

Государственная пограничная служба Украины официально сообщила, что военно-морской флот РФ взял под свой контроль остров Змеиный в Одесской области. С пограничниками и бойцами ВСУ связь прервалась.

Как сообщает пресс-служба ВМС Украины, остров подвергся массированным удара артиллерии.

Контроль над островом имеет серьёзное значение из-за навигационной инфраструктуры и геополитического расположения острова.

"Там находится навигационный маяк, который является в значительной мере ориентиром. Если говорить о сегодняшнем значении острова — это край земли, так скажем, в том числе бывшей советской земли, который находится в серьезном, с точки зрения экономики и геостратегии, важном месте. Там вокруг расположены нефтяные поля", — цитирует слова капитана I ранга Сергея Горбачёва издание "ПолитНавигатор".

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