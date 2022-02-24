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Автор Владимир Васютченко

МВД Украины заявило о пересечении войсками РФ границы в четырёх областях

Мир

Российские военные перешли границу с Украиной в четырёх областях. Об этом сообщает МВД Украины.

МВД Украины заявило о пересечении войсками РФ границы в четырёх областях

"Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Согласно сведениям МВД, в Черниговской области российские военные прошли, в частности, через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч.

В Харьковской области колонна российской техники проследовала через пункт пропуска Бударки, в Луганской области — на направлении пункта пропуска Меловое.

"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска пересекли украинскую границу в Крыму.

По данным МВД, обстреляны пограничные подразделения в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. Среди пограничников есть раненые.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции из-за обострения обстановки в Донбассе. В Минобороны заявили, что планируют вывести из строя объекты украинской военной инфраструктуры Украины высокоточными средствами поражения целей.

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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