Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о создании "антипутинской коалиции". По словам президента, мировые политики поддержали его идею.
"Мы создаём антипутинскую коалицию. Я поговорил с Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном, Карлом Нехаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом", — заявил руководитель Украины в Twitter.
Как подчеркнул украинский президент, в ходе беседы Киев попросил у лидеров военную помощь, а также введение ограничительных мер по отношению к Москве.
Ранее "антипутинскую коалицию" Зеленский обсудил со следующими политиками:
"Мир должен принудить Россию к миру", — отметил президент Украины.
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