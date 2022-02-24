Зеленский заявил о разработке "антипутинской коалиции"

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о создании "антипутинской коалиции". По словам президента, мировые политики поддержали его идею.

"Мы создаём антипутинскую коалицию. Я поговорил с Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном, Карлом Нехаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом", — заявил руководитель Украины в Twitter.

Как подчеркнул украинский президент, в ходе беседы Киев попросил у лидеров военную помощь, а также введение ограничительных мер по отношению к Москве.

Ранее "антипутинскую коалицию" Зеленский обсудил со следующими политиками:

президентом США Джо Байденом,

канцлером ФРГ Олафом Шольцем,

председателем Евросовета Шарлем Мишелем,

лидером Польши Анджеем Дудой,

главой правительства Британии Борисом Джонсоном.

"Мир должен принудить Россию к миру", — отметил президент Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен