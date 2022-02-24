Зеленский: "Не знаю, как долго продержится Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не знает, как долго продержится его страна". Заявление прозвучало в беседе с анцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. По словам главы государства, России не оставили выбора — она вынуждена защитить себя от "тех, кто взял Украину в заложники".

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что цель спецоперации — демилитаризация и денатификация Украины.

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