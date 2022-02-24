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Автор Владимир Васютченко

Захарова назвала спецоперацию РФ попыткой предотвратить глобальную войну

Мир

Начатая РФ спецоперация на Украине является попыткой предотвращения глобальной войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова назвала спецоперацию РФ попыткой предотвратить глобальную войну

"Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну", — цитирует представителя министерства "Интерфакс".

По словам Захаровой, начало российской спецоперации можно считать также "окончанием войны", которая "велась восемь лет".

Утром в четверг, 24 февраля, президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено о начале российской специальной военной операции в связи с обострением обстановки в Донбассе.

В ходе операции запланировано выведение из строя объектов украинской военной инфраструктуры и противовоздушной обороны, военных аэродромов и авиации.

В связи с действиями РФ в Киеве объявили о введении военного положения на Украине и разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина мария захарова
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