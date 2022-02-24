Начатая РФ спецоперация на Украине является попыткой предотвращения глобальной войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну", — цитирует представителя министерства "Интерфакс".
По словам Захаровой, начало российской спецоперации можно считать также "окончанием войны", которая "велась восемь лет".
Утром в четверг, 24 февраля, президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено о начале российской специальной военной операции в связи с обострением обстановки в Донбассе.
В ходе операции запланировано выведение из строя объектов украинской военной инфраструктуры и противовоздушной обороны, военных аэродромов и авиации.
В связи с действиями РФ в Киеве объявили о введении военного положения на Украине и разрыве дипломатических отношений с Москвой.
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