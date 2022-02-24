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Автор Евгения Васильева

Политолог о разрыве дипотношений Киева и РФ: "Следующий шаг — объявление войны"

Мир

Политолог Леонид Крутаков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение Киева прекратить дипломатические отношения с Москвой.

Политолог о разрыве дипотношений Киева и РФ: "Следующий шаг — объявление войны"

"Следующий по статусу шаг — объявление войны. Ещё можно убежать кто куда. Других вариантов я больше не вижу. Силовой потенциал РФ и Украины несопоставимый, их возможности несопоставимые. Президент заявил, что пусть кто-нибудь только попробует со стороны помочь Киеву или вмешаться в конфликт", — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин говорил не только о военной спецоперации в ЛДНР и на Украине, но и о наказании преступников которые "стреляли по Донбассу". Также специалист отметил, что Киев не может больше молчать, поскольку "наши войска наводят порядок там, где он сам не смог это сделать".

"Россия не объявляла войну. Исходной точкой принятия решений были Минские соглашения. Если мы взяли гарантии за ДНР и ЛНР, то мы должны были рано или поздно либо заставить договорённости выполнять, либо навести какой-то порядок. Мы подписались под этими бумагами", — заключил политолог.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений России и Украины. Таким образом власти отреагировали на заявление Путина о спецоперации в ЛДНР и соседней стране.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сообщил руководитель государства.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир путин леонид крутаков владимир зеленский минские соглашения
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