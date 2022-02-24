В НАТО заявили о развёртывании дополнительных сил в Восточной Европе

В НАТО решили развернуть допсилы в восточной части альянса из-за военной спецоперации РФ на Украине.

"Мы развёртываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", — цитирует заявление альянса ТАСС.

В НАТО назвали действия РФ представляющими угрозу евроатлантической безопасности и подчеркнули, что они будут иметь геостратегические последствия.

В заявлении альянса говорится об осуждении входящими в НАТО государствами операции РФ на Украине.

"Призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее,… соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить … гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся", — подчеркнули в НАТО.

Российская специальная операция на Украине началась 24 февраля. По информации Минобороны РФ, операция предполагает выведение из строя объектов украинской военной инфраструктуры. На Украине заявили о введении военного положения в связи с действиями РФ.

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