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Автор Евгения Васильева

Захарова высмеяла обещание Лондона поддержать Киев: "Вы уже помогли. Отдыхайте"

Мир

Глава МИД Британии по Европе и Северной Америке Джеймс Клеверли прокомментировал военную операцию России на территории Украины. Как подчеркнул министр, эта страна не входит в состав военно-политического блока НАТО, однако Лондон готов помочь Киеву защищаться. Заявление политика оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы уже помогли. Отдыхайте", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Клеверли сообщил, что британский премьер-министр организовал экстренное заседание Кабмина из-за ситуации на Украине. В ходе мероприятия власти решат, как именно помочь стране-союзнице, сказал глава МИД королевства.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил начало миссии армии РФ в ЛДНР и на Украине. Это решение раскритиковали во Франции и Германии.

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Владимир Путин о начале военной операции на Украине // 24.02.22
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
нато россия украина владимир путин мария захарова великобритания
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