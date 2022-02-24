Макрон раскритиковал операцию РФ на Украине: "Россия начала войну"

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал операцию российской армии на территории Украины. Как подчеркнул президент, подобные действия можно назвать войной. Также политик отметил, что поддерживает Киев и пытается остановить трагедию.

"Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции", — заявил Макрон на своей странице в Twitter.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что мировое сообщество надолго запомнит военную агрессию Москвы против Украины. По мнению министра, российские власти нарушили элементарные нормы международного права.

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