Россия не планирует завоёвывать Украину, заявили в Госдуме: "Мы хотим помочь"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что власти РФ не собираются захватывать всю территорию Украины. По его словам, Москва хочет помочь ДНР и ЛНР.

Как отметил политик, на Западе и в украинских городах Россию начали обвинять в том, что она якобы планирует захватить все регионы соседнего государства.

"Мы собираемся только помочь тем двум независимым отныне государствам, с которыми у нас заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, включая и сотрудничество в военной сфере", — приводит комментарий парламентария РИА Новости.

Слуцкий также подчеркнул: Россия не собирается развязывать масштабные военные действия. На вопрос журналиста о том, как далеко российские военные могут продвинуться на Украине, он заверил: "Точно не до Киева".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе.

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