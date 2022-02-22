Пушилин призвал "не забегать вперёд" в вопросе о границах ДНР и ЛНР

Вопрос о том, в каких границах РФ признала ДНР и ЛНР, не нуждается в поспешных разъяснениях, считает глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Вопрос, который не требует каких-то поспешных разъяснений… Нужно опираться на то, что прописано в конституциях как Луганской, так и Донецкой народных республик", — цитирует руководителя республики ТАСС.

Пушилин уточнил, что в конституциях обеих республик прописаны их границы "с учётом того, где проходили референдумы в 2014 году". Глава ДНР отметил, что не все территории в этих границах сейчас входят в состав республик.

Однако в вопросе возвращения этих территорий, по мнению Пушилина, не стоит "забегать вперёд".

"Я бы все же не забегал сильно вперёд и всё же действовал поэтапно", — заявил глава республики.

Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. Также были подписаны договоры о дружбе и сотрудничестве с этими республиками. Во вторник, 22 февраля, эти документы ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен