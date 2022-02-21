Депутат Рады предупредил о развале Украины из-за политики Зеленского

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что преступная политика украинского президента Владимира Зеленского может привести к тому, что юго-восток Украины выйдет из состава страны.

"Сейчас начнётся на Украине эффект домино, и уже весь юго-восток страны может обратиться к В. В. Путину за помощью и спасением", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Это может произойти из-за того, что Зеленский устроил геноцид русскоговорящего населения на Украине, добавил Кива.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стала критической. Вооружённые силы Украины обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали граждан эвакуироваться в Россию, где созданы условия для приёма беженцев, а также обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Российский лидер созвал заседание Совбеза, на котором решался вопрос о признании республик Донбасса. Все члены Совбеза единогласно высказались за признание. Президент России Владимир Путин сообщил, что огласит своё решение до конца дня.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен