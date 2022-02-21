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Автор Игорь Рябов

Депутат Рады предупредил о развале Украины из-за политики Зеленского

Мир

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что преступная политика украинского президента Владимира Зеленского может привести к тому, что юго-восток Украины выйдет из состава страны.

Депутат Рады предупредил о развале Украины из-за политики Зеленского

"Сейчас начнётся на Украине эффект домино, и уже весь юго-восток страны может обратиться к В. В. Путину за помощью и спасением", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Это может произойти из-за того, что Зеленский устроил геноцид русскоговорящего населения на Украине, добавил Кива.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стала критической. Вооружённые силы Украины обстреливают территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали граждан эвакуироваться в Россию, где созданы условия для приёма беженцев, а также обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Российский лидер созвал заседание Совбеза, на котором решался вопрос о признании республик Донбасса. Все члены Совбеза единогласно высказались за признание. Президент России Владимир Путин сообщил, что огласит своё решение до конца дня.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин владимир зеленский
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