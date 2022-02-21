Эксперт по разведке: США распространяют данные о риске терактов в РФ для паники

Информация, поступившая от сотрудников посольства США в Москве, о якобы существующих рисках терактов в Москве, Санкт-Петербурге и в районах вдоль российско-украинской границы распространяется для раздувания паники. Об этом заявил эксперт по разведке Никита Мендкович.

Он отметил в интервью NEWS.ru, что спецслужбы Украины с помощью американских партнёров создают информационные кампании по запугиванию правительства и граждан РФ.

"Думаю, что паниковать не имеет смысла. У спецслужб РФ обширный опыт предотвращения терактов в последние годы", — сказал эксперт.

Мендкович подчеркнул: каждый год иностранные террористические организации предпринимают десятки попыток совершения терактов в России, однако специалисты ФСБ вовремя находят и ликвидируют угрозу. Он считает, что службы безопасности справятся и на этот раз.

Ранее дипломаты из посольства США предупредили американцев, находящихся в России, о возможных терактах в общественных местах.

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