В Германии обвинили Путина в "игре жизнями" граждан Донбасса

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок обрушилась на российского лидера Владимира Путина и заявила, что он "играет жизнями" мирного населения ЛДНР. Вместе с этим министр потребовала властей РФ продолжить переговоры.

"Эта игра российского правительства с гражданским населением, с людьми на оккупированных территориях с обеих сторон является безответственной. Я настойчиво обращаюсь к руководству России, к президенту России: не играйте жизнями людей", — сказала Бербок, слова которой приводит Die Zeit.

По данным МИД ФРГ, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса происходят обстрелы. Также граждане страдают из-за отсутствия воды и электричества. Как подчеркнула министр, в происходящем виновата Москва.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к местным жителям. Он попросил мужчин прибыть в военные комиссариаты, защитить свою семью и Отечество. По словам политика, обстановка в ЛДНР является критической.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен