Глава ДНР обратился к мужчинам: "Призываю встать на защиту семей и Отечества"

Руководитель ДНР Денис Пушилин призвал местных жителей прибыть в военные комиссариаты, чтобы защитить близких людей. Как подчеркнул политик, ситуацию в регионе можно назвать критической.

"Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По данным главы ДНР, ВСУ обстреливают следующие районы Донбасса:

Зайцево,

Горловку,

Донецк,

Ясиноватую,

Коминтерново,

Докучаевск.

Вместе с этим Пушилин предупредил, что на неподконтрольной Киеву территории активизировались диверсанты. По словам политика, террористы планируют атаковать мирное население и важные объекты ЛДНР. Злоумышленники уже остановили работу водонасосной станции, отметил руководитель региона.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что французский телеканал TF-1 рассказал о военной агрессии со стороны ВСУ на территории Донбасса. Как подчеркнул член Совета Федерации РФ, "информационная неприкосновенность" Украины медленно исчезает.

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