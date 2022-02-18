Пушилин заявил о возможности войны в Донбассе

По словам главы самопровозглашённой Донецкой республики Дениса Пушилина, события, разворачивающиеся сегодня в Донбассе, могут привести к войне.

Ранее по указу Пушилина из ДНР была организована эвакуация мирных жителей из-за угрозы нападения Киева. Он объяснил, что в России готовы временно разместить жителей Донбасса, предоставив им места для размещения в Ростовской области.

Выступая на телеканале "Россия 24" Пушилин подтвердил, что ситуация в Донбассе в данный момент идёт к войне.

"В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно всё (готово)", — сказал глава ДНР, которого цитирует РИА Новости.

В ДНР и ЛНР утром 18 февраля сообщили об обстреле украинскими силовиками. Представителем ДНР Русланом Якубовым это было расценено как прямое нарушение Минских договорённостей. По словам представителя ЛНР Родиона Мирошника это стало нарушением Киевом перемирия в Донбассе, которое было заключено летом 2020 года. Представители самопровозглашённых республик заявили о наличии вблизи линии соприкосновения артиллерийского вооружения, что может говорить о готовящемся нападении.

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