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Автор Евгения Васильева

Российский сенатор указал на попытки Франции рассказать об атаке ВСУ на ЛДНР

Мир

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков сообщил, что французский телеканал TF-1 признал, что ВСУ обстреливают неподконтрольную Киеву территорию ЛДНР. Также сенатор негативно оценил речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции.

Российский сенатор указал на попытки Франции рассказать об атаке ВСУ на ЛДНР

По словам Пушкова, журналисты TF-1 опровергли данные о гражданах Донбасса, которые самостоятельно себя подрывали из-за негативных эмоций. Как подчеркнул российский сенатор, в ходе выступления на конференции в Мюнхене Зеленский "нёс пургу". Глава государства больше не контролирует себя, отметил Пушков.

"Во Франции Украина очень медленно, но всё же начинает утрачивать информационную неприкасаемость", — заключил член СФ в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что боевые действия в ЛДНР являются провокациями. Как подчеркнул лидер Украины, Киев пытается решить конфликт в Донбассе только дипломатическими способами.

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Почему Донбасс ушел из Украины? Политолог ошарашила ПРАВДОЙ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина франция алексей пушков совет федерации владимир зеленский
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