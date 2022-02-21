Российский сенатор указал на попытки Франции рассказать об атаке ВСУ на ЛДНР

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков сообщил, что французский телеканал TF-1 признал, что ВСУ обстреливают неподконтрольную Киеву территорию ЛДНР. Также сенатор негативно оценил речь президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции.

По словам Пушкова, журналисты TF-1 опровергли данные о гражданах Донбасса, которые самостоятельно себя подрывали из-за негативных эмоций. Как подчеркнул российский сенатор, в ходе выступления на конференции в Мюнхене Зеленский "нёс пургу". Глава государства больше не контролирует себя, отметил Пушков.

"Во Франции Украина очень медленно, но всё же начинает утрачивать информационную неприкасаемость", — заключил член СФ в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что боевые действия в ЛДНР являются провокациями. Как подчеркнул лидер Украины, Киев пытается решить конфликт в Донбассе только дипломатическими способами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен