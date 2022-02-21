Чистый блеф: Слуцкий об угрозе Зеленского пересмотреть отказ от ядерного оружия

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу намерения украинского лидера Владимира Зеленского инициировать консультации по Будапештскому меморандуму.

Слуцкий заявил, что Зеленский во время Мюнхенской конференции выглядел как "шантажист мирового масштаба".

"Главный пункт документа, подписанного в 1994 году также Россией, США и Великобританией, — отказ Украины от ядерного оружия. То есть слова Зеленского выглядят как заявка на создание Киевом собственного ядерного потенциала?" — спрашивает Слуцкий, слова которого приводит RT.

Депутат подчеркнул, что этим меморандумом Украина также присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, и есть вероятность, что она может выйти из него после признания меморандума недействительным.

Слуцкий усомнился в том, что Украине под силу создать ядерное оружие в сегодняшних реалиях. Он напомнил, что для этого нужно много времени и денег, к тому же он сомневается, что на такой шаг Киеву позволят пойти его "западные тьюторы". А поэтому слова Зеленского скорее выглядят "чистейшей воды блефом", уверен парламентарий.

"Причём определённо недальновидный и бесперспективный. Производство ядерного оружия — сложное, затратное и небыстрое дело. Тем паче для стремительно, увы, беднеющей Украины", — заключил он.

Во время своего выступления в ходе Мюнхенской конференции Зеленский объявил о намерении созвать консультацию по Будапештскому меморандуму, добавив, что Украина может изменить своё решение по отказу от ядерного оружия.

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