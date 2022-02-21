Президент Финляндии не боится России и не видит причин вступать в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью американскому новостному каналу CNN заявил, что он не боится, что его страна может стать следующей, "если президент России Владимир Путин усилит военное обновление вокруг Украины":

"Мы совсем не боимся. Ситуация на финской границе и во всем регионе Балтийского моря на данный момент довольно мирная. Мы не боимся русских танков, которые внезапно пересекут финскую границу".

Однако, по его словам, обеспокоенность вызывает "общее состояние мира", который оказался в "ещё более холодной ситуации", чем во времена холодной войны, поскольку напряженность между Вашингтоном и Москвой достигла точки кипения:

"Во времена Советского Союза мир находился в равновесии, обеспеченном договором, — сказал глава финского государства. — Сегодня нет ничего, что могло бы сохранить мир во всем мире. Теперь у нас вообще ничего не осталось, никаких договоренностей. Это, на мой взгляд, делает ситуацию намного более уязвимой".

Финляндия сохраняет нейтралитет с момента заключения мира с Советским Союзом осенью 1944 года и даже во времена, когда так называемый "железный занавес" разделял Европу, имела хорошие отношения со своим восточным соседом, что принесло ей экономическую выгоду.

Вступление в НАТО обсуждается в Финляндии с нерегулярными интервалами.