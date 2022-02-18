Павел Глоба назвал шансы России на "маленькую победоносную войну" в 2022 году

Известный астролог Павел Глоба составил геополитический и военный прогнозы на 2022 год.

По его словам, в России годы под "управлением" зодиакального знака Тигра очень часто давали шансы усилить влияние "теневых персонажей", чьи "многоходовочки" и "утончённые политические интриги" приводили их к поставленным целям.

В качестве примера Глоба привёл "пик подковёрной игры" — 1926 год — когда Тигр помог Сталину победить стоявших к нему в оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева.

"В другой "тигровый" год — 1950-ый — началась война в Корее, которую СССР и США вели опосредованно, без прямой конфронтации ядерных держав. Такая аналогия вызывает серьёзные опасения, но сейчас военный конфликт с участием России маловероятен, — сказал астролог, уточнив, что никакой, "даже маленькой войны не предвидится в 2022 году".

Однако Павел Глоба предупреждает, что именно текущий год будет определённым испытанием для России и мира:

"Нам предстоит узнать результаты битвы бульдогов под ковром, плетущих военно-политические интриги".

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