EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Павел Глоба назвал шансы России на "маленькую победоносную войну" в 2022 году

Интересные Новости

Известный астролог Павел Глоба составил геополитический и военный прогнозы на 2022 год.

Павел Глоба назвал шансы России на "маленькую победоносную войну" в 2022 году

По его словам, в России годы под "управлением" зодиакального знака Тигра очень часто давали шансы усилить влияние "теневых персонажей", чьи "многоходовочки" и "утончённые политические интриги" приводили их к поставленным целям.

В качестве примера Глоба привёл "пик подковёрной игры" — 1926 год — когда Тигр помог Сталину победить стоявших к нему в оппозиции Троцкого, Зиновьева и Каменева.

"В другой "тигровый" год — 1950-ый — началась война в Корее, которую СССР и США вели опосредованно, без прямой конфронтации ядерных держав. Такая аналогия вызывает серьёзные опасения, но сейчас военный конфликт с участием России маловероятен, — сказал астролог, уточнив, что никакой, "даже маленькой войны не предвидится в 2022 году".

Однако Павел Глоба предупреждает, что именно текущий год будет определённым испытанием для России и мира:

"Нам предстоит узнать результаты битвы бульдогов под ковром, плетущих военно-политические интриги".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Год тигра по китайскому календарю: что принесет нам 2022 год? Китайский новый год
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы павел глоба
Новости
Global Times выяснила, зачем США нужен хайп по теме российского вторжения
Павел Глоба назвал шансы России на "маленькую победоносную войну" в 2022 году
На Украине придумали, как отомстить Западу за истерию вокруг "вторжения" РФ
Актер Брэд Питт обиделся на Анджелину Джоли из-за русского олигарха
Рудковская: история фигуристки Валиевой на Играх в Пекине достойна экранизации
Глава ЛНР Пасечник: Луганск и Донецк готовы дать достойный отпор Киеву
Американский эксперт по России: околпачить Байдена Путину не удастся
WP назвала уловкой заявления РФ об отводе войск от границы с Украиной
Фиона Хилл: у Путина есть множество вариантов загнать Украину под каблук
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Популярное
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР

Украинские силовики обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР.

ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Мир. Новости мира
Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину
Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров Василий Амирджанов Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения" Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова
Здоровье
Как лечиться от "омикрона" в домашних условиях, объяснил врач Комаровский
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией
Южная Америка
Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией
Последние материалы
Актер Брэд Питт обиделся на Анджелину Джоли из-за русского олигарха
Рудковская: история фигуристки Валиевой на Играх в Пекине достойна экранизации
Глава ЛНР Пасечник: Луганск и Донецк готовы дать достойный отпор Киеву
Американский эксперт по России: околпачить Байдена Путину не удастся
WP назвала уловкой заявления РФ об отводе войск от границы с Украиной
Фиона Хилл: у Путина есть множество вариантов загнать Украину под каблук
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Шесть стран в СБ ООН "попросили" Россию не признавать ЛДНР
Сенатор Сандерс поздравил США с успешной заменой демократии олигархией
Конец "инфоцыганам": Госдума начинает борьбу с нелегальным онлайн-обучением
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников