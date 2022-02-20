Сербия запасается газом и едой на случай "мирового коллапса" из-за Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна пополняет резервы газа и продуктовые запасы из-за конфликтной ситуации в мире. Как подчеркнул лидер государства, разногласия между ЕС, США, Россией и Украиной могут привести к "коллапсу".

Вучич отметил, что закупкой топлива и товаров первой необходимости страна занимается последние два месяца.

"Можно подумать, что будет на рынке в ту же секунду, если что-то произойдёт. Конечно, это оставит последствия, думаю, будет полный коллапс мира", — цитирует президента агентство Tanjug.

Вучич выразил опасения, что в случае масштабного конфликта, Россия может сократить поставки голубого топлива, а цена на продукты на рынке поднимутся в несколько раз.

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