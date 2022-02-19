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Автор Денис Постольский

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Политика

Пользователи социальных сетей сообщили о крупной колонне танков, которая движется по улицам Донецка, сообщает "РЕН ТВ".

Очевидцы публикую кадры, на которых видна военная техника, которая организованно движется по городу. Колонна танков передвигается по Кировскому району.

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказал, что на парковке возле дома правительства в Донецке неизвестные взорвали автомобиль начальника милиции Дениса Синенкова.

Инцидент произошёл около 19:00 по Москве. Данных о погибших или пострадавших нет. Представитель ДНР попросил горожан сохранять спокойствие, быть бдительными и не передвигаться по городу.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
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