Жители ДНР рассказали о причине эвакуации в Россию

По словам беженцев из Тельмановского района ДНР, их дома уже подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков раньше, поэтому когда был объявлен режим ЧС, они приняли решение об эвакуации в Россию.

"Мы не первый раз под обстрелами. У нас попадало и в огороды, осколки во дворе собирали — страшно. У меня двое маленьких детей, дочке 13 лет — у нее волосы седые от этих выстрелов. Бомбежки, свист над головой, бежишь в подвал и не понимаешь, успеешь или нет", — рассказала РИА Новости одна из женщин, Галина. "А в 19-м году у нас школу разбомбило, около 50 снарядов было… Вчера с утра началось, где-то рядом, было слышно (взрывы — ред.), вибрации по дому. Предложили эвакуироваться — и поехали ради детей", — подхватила ее односельчанка Наталья.

В качестве пункта временного размещения жителям Тельмановского района ДНР предложили санаторий "Звезда", расположенный на хуторе Рожок в Ростовской области. Эвакуировавшиеся жители ДНР приехали сюда вечером 18 февраля.

Власти ДНР и ЛНР посоветовали своим гражданам эвакуироваться 18 февраля, по причине угрозы наступательной военной операции со стороны Киева. В этот же день в Россию выехали первые автобусы с беженцами.

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