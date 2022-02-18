Городской суд Праги решил, что россиянина, участника "Крымской весны" Александра Франчетти допустимо отправить на Украину по запросу властей этой страны. Соответствующую информацию рассказали в пресс-службе суда.
"Горсуд Праги на своём заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину", — заявил пресс-секретарь Адам Вениг в разговоре с РИА Новости.
Адвокат Франчетти Денис Кашицын сообщил, что подзащитный подаст апелляцию. Скорее всего, дело активиста направят в Верховный суд республики. Известно, что итог по экстрадиции зависит от руководителя Минюста Чехии Павла Блажка.
Ранее, 14 сентября, Франчетти отправили под стражу в пражскую тюрьму "Панкрат". Активист назвал это решение "шагом к фашизму".
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