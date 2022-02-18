EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Пражский суд допустил экстрадицию активиста "Крымской весны" Франчетти

Мир

Городской суд Праги решил, что россиянина, участника "Крымской весны" Александра Франчетти допустимо отправить на Украину по запросу властей этой страны. Соответствующую информацию рассказали в пресс-службе суда.

Пражский суд допустил экстрадицию активиста "Крымской весны" Франчетти

"Горсуд Праги на своём заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину", — заявил пресс-секретарь Адам Вениг в разговоре с РИА Новости.

Адвокат Франчетти Денис Кашицын сообщил, что подзащитный подаст апелляцию. Скорее всего, дело активиста направят в Верховный суд республики. Известно, что итог по экстрадиции зависит от руководителя Минюста Чехии Павла Блажка.

Ранее, 14 сентября, Франчетти отправили под стражу в пражскую тюрьму "Панкрат". Активист назвал это решение "шагом к фашизму".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Куда заведёт Чехия Европу в конфликте с Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы прага чехия россия
Новости
Глава ДНР призвал граждан эвакуироваться в Россию: "Выезд сохранит вам жизнь"
Экономист Гаврилечко: Украина может не возвращать долги благодаря "вторжению РФ"
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
Женщину убило упавшим с крыши куском льда в Москве
Кинокритик назвала возможного обладателя кинопремии "Оскар" в 2022 году
Пражский суд допустил экстрадицию активиста "Крымской весны" Франчетти
Политолог назвал страну, под влиянием которой оказался Киев: это не США
Политолог Марков: "Население Украины готово к кардинальной смене власти"
Врач предостерегла людей, игнорирующих постковидный синдром: "Будут проблемы"
В ISU объяснили, почему Валиева не участвует в показательных выступлениях на ОИ
Популярное
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022

Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.

Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Любовь Степушова Геноцид: Москва определилась с причиной признания ЛДНР Любовь Степушова Василий Амирджанов Рунет могут превратить в передовицы советских газет Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Мир. Новости мира
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Последние материалы
Политолог Марков: "Население Украины готово к кардинальной смене власти"
Грязный порт Новороссийска ждёт проверок прокуроров
Врач предостерегла людей, игнорирующих постковидный синдром: "Будут проблемы"
В ISU объяснили, почему Валиева не участвует в показательных выступлениях на ОИ
Жена президента Франции Макрона подала в суд из-за слухов о её трансгендерности
Врач-кардиолог рассказала о вреде аспирина
В Госдуме предложили представить Валиеву к государственной награде
Геноцид: Москва определилась с причиной признания ЛДНР
Психолог поддержала критику главы МОК наставников Валиевой: "Убрать амбиции"
Лавров иронично назвал постпреда США при ООН "образчиком "изысканной дипломатии"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников