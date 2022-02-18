Пражский суд допустил экстрадицию активиста "Крымской весны" Франчетти

Городской суд Праги решил, что россиянина, участника "Крымской весны" Александра Франчетти допустимо отправить на Украину по запросу властей этой страны. Соответствующую информацию рассказали в пресс-службе суда.

"Горсуд Праги на своём заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину", — заявил пресс-секретарь Адам Вениг в разговоре с РИА Новости.

Адвокат Франчетти Денис Кашицын сообщил, что подзащитный подаст апелляцию. Скорее всего, дело активиста направят в Верховный суд республики. Известно, что итог по экстрадиции зависит от руководителя Минюста Чехии Павла Блажка.

Ранее, 14 сентября, Франчетти отправили под стражу в пражскую тюрьму "Панкрат". Активист назвал это решение "шагом к фашизму".

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