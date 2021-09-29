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Скорейшего освобождения задержанного в Праге россиянина ожидает от Чехии МИД РФ

Мир

В МИД РФ ожидают, что власти Чехии не допустят политизации дела россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге на основании выданного Украиной ордера, и освободят его. Об этом сообщил директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

Скорейшего освобождения задержанного в Праге россиянина ожидает от Чехии МИД РФ

"Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации "дела Александра Франчетти" в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина", — цитирует заявление представителя МИД РИА Новости.

Олег Тяпкин отметил, что российское посольство в Праге находится в "плотном контакте" с арестованным россиянином, его защитником и родными.

Напомним, активиста "Крымской весны" Александра Франчетти задержали в пражском аэропорту на основании международного ордера Интерпола, выданного Украиной. Киев заявил о причастности россиянина к ряду преступлений против Украины.
14 сентября россиянин был заключён под стражу в Праге. Местная прокуратура начала изучение материалов дела Александра Франчетти.

После завершения расследования дела в пражский суд может быть направлено предложение об экстрадиции россиянина на Украину.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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